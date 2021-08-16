Других граждан Казахстана в этой стране нет
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МИД не планирует эвакуировать казахстанских дипломатов из Афганистана
ФОТО SPUTNIK

На территории Афганистана нет проживающих граждан Казахстана, за исключением представителей посольства. Они пока находятся на своих рабочих местах, сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел.

«Граждан Казахстана на территории Афганистана сейчас нет. Все уже покинули территорию этой страны, по крайне мере те, о которых мы знали», - сообщили в пресс-службе МИДа.

В то же время здесь отметили, что дипломаты находятся на своих местах и продолжают работу. Казахстан их эвакуировать не планирует.

Накануне «Талибан» взял под контроль президентский дворец в Кабуле. Движению потребовалось чуть больше недели, чтобы захватить контроль над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, заявив, что хочет избежать кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан из этой страны.

Официальный представитель политического бюро «Талибана» Мухаммад Наим в интервью телекомпании Al Jazeera заявил, что талибы хотят жить в мире с другими странами и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана. Наим заверил, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, будут уважать права женщин и меньшинств, но только в рамках шариата, и готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране.

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