Но пока такого механизма не существует
Бекшин выступает за платную прививку от коронавируса для тех, кто купил паспорт вакцинации
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Казахстанцы, которые купили паспорта вакцинации, а затем решили поставить прививку от коронавируса, должны делать это платно. Такое мнение во вторник в ходе брифинга высказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Об этом говорит и население, и я тоже поддерживаю, поскольку они нанесли ущерб. Во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях выливалась. Поэтому я считаю, что теперь они должны прививаться за свой счет», - заявил Бекшин.

Вместе с тем он напомнил, что в данное время в Казахстане вакцина против коронавирусной инфекции закупается государством, и прививка является бесплатной. А механизма вакцинации за свой счет пока не существует.

«Я поэтому и говорю, что это мое мнение. Никто ему не может отказать (в вакцинации – V). Да, он совершил нарушение. Но у нас в стране вакцинация против КВИ на бюджетные средства бесплатная. Поэтому их будут вакцинировать бесплатно во всех пунктах, он должен объяснить причину. Это будет индивидуально решаться. Его обязательно привьют, независимо, нарушил он или нет. Нет механизма, чтобы не допускать нарушителя к вакцинации», - отметил он.

Отвечая на вопрос, сколько в Алматы выявлено поддельных паспортов вакцинации, Бекшин сказал, что «точной цифры нет», расследования пока продолжаются.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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