Более 9 млрд тенге выделено в Казахстане на перепись населения, сообщил руководитель Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов.

«На проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год (на пятилетний период) из бюджета страны выделено 9,1 млрд тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделены 4,7 млрд тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек», - сообщил Айдапкелов, его слова приводит пресс-служба.

В настоящее время, по его словам, со всеми привлекаемыми сотрудниками заключаются договоры о возмездном оказании услуг.

Для переписи приобретены 27 412 планшетов на сумму 1,1 млрд тенге, с зарядными устройствами и чехлами. При этом, подчеркнул Айдапкелов, по окончании переписи данные планшеты будут переданы в заинтересованные государственные органы.

Как сообщалось ранее, основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.