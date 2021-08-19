Скончались от коронавируса и пневмонии 139 человек
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421 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован за сутки в Казахстане
фото с сайта столичного акимата

На 17 августа в Казахстане зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 18 человек скончались, 153 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 66 802 случая пневмонии, скончались 4 129 человек, выздоровели – 57 324.

От коронавирусной инфекции на 17 августа скончался 121 человек, а всего – 7 988.

На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 121 113 человек (115 764 КВИ+ и 5 349 КВИ-), из них в стационарах – 30 286, на амбулаторном уровне – 90 827. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 1 856 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 540 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 265 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 782 518.

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