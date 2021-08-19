Токаев обсудил со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии ситуацию в Афганистане

Токаев положительно охарактеризовал текущее состояние стратегического взаимодействия Казахстана с Европейским союзом, мощный импульс которому придало вступившее в силу в марте 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

«Мы высоко ценим динамичные торгово-экономические и инвестиционные связи с Европейским союзом. Казахстан является ведущим торговым партнером ЕС в Центральной Азии. По итогам 2020 года двусторонняя торговля приблизилась к отметке в 24 миллиарда долларов», - сказал он.

Среди перспективных векторов взаимодействия на посткризисном этапе собеседники назвали возобновляемую энергетику, высокие технологии, инфраструктуру и здравоохранение.

В ходе обсуждения международной повестки дня основное внимание было уделено ситуации в Афганистане. Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности. Он и Хакала высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула. Была подтверждена готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Также состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия в Центральной Азии, в том числе в контексте итогов III консультативной встречи глав государств региона в Туркменистане.

Тери Хакала передала Токаеву послание президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в котором он подтвердил приглашение казахстанскому лидеру совершить визит в Брюссель до конца текущего года.