Государство при этом намерено вложить 165 млрд тенге
Порядка 950 млрд тенге инвестиций планируется привлечь в геологоразведку Казахстана за 5 лет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует отобрать пул инвестиционных проектов и в течение пяти лет привлечь порядка 950 млрд тенге от частных инвесторов. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр Сериккали Брекешев.

«В рамках нацпроекта («Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» – V)будут проведены региональные (геологоразведочные – V) работы на площади более 500 тыс. квадратных километров. Как результат, мы планируем выявить порядка 295 перспективных проектов для постановки дальнейших стадий геологоразведочных работ», - рассказал Брекешев.

Также планируется создать национальную геологическую службу, в рамках работы которой Минэкологии намерено представить в пятилетний период пул из не менее 20 инвестиционных проектов, которые в дальнейшем «будут работать на привлечение инвестиций в отрасль».

«Мы предполагаем, что за пятилетний период при бюджетном финансировании в размере порядка 165 млрд тенге мы привлечем частные инвестиции – порядка 950 млрд тенге. То есть на каждый бюджетный тенге мы привлечем частных инвестиций порядка 4-5 тенге», - высказал мнение вице-министр.

Концепция национального проекта, по информации Брекешева, сейчас проходит согласование с государственными органами. После этого документ внесут в канцелярию премьер-министра и, после одобрения, отправят в администрацию президента на окончательное утверждение.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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