Цой назвал хронические заболевания, которые были у скончавшихся от коронавируса вакцинированных казахстанцев

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, какие хронические заболевания были у вакцинированных казахстанцев, скончавшихся от коронавируса с февраля по июль. Всего скончались за этот период 115 человек.

«Мы с февраля по июль проанализировали. Скончались от КВИ 4 969 человек, из них 115 – это граждане, которые были вакцинированы. Это 2,3% от общего количества. Те люди, которые были вакцинированы и скончались, имели хронические заболевания, которые и привели к утяжелению состояния и привели к летальному исходу», - сказал Цой на брифинге в СЦК в пятницу.

При этом Минздрав не проводил анализ, реально ли они были вакцинированы, или это те, кто купил паспорта вакцинации: «в базе есть факт, что они получили 1-2 дозы вакцин».

«Достоверность мы не проверяли. Это человеческие жизни. В основном это заболевания – ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и заболевания органов дыхания», - перечислил Цой хронические заболевания, которые были у умерших.

Глава Минздрава подчеркнул, что для хронических заболеваний медотвод от прививки нужен только в острой фазе, в целом же таким пациентам рекомендуется получать вакцину, так как «у больных с хроническими заболеваниями не всегда появляются антитела».