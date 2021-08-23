6,3 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

По данным МВК, за сутки в Казахстане зарегистрировано 6 314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 743 220 случаев заражения.

В Алматы суточный прирост заболевших остается высоким – 1 615. В Карагандинской области зарегистрировано 913 случаев, в столице – 650, в Алматинской области – 408, в Актюбинской области – 382, в Павлодарской области – 320, в Атырауской области – 310, в Костанайской области – 291, в Акмолинской области – 278, в Мангистауской области – 219, в Жамбылской области – 191, в Северо-Казахстанской области – 159, в Восточно-Казахстанской области – 158, в Шымкенте – 147, в Кызылординской области – 124, в Западно-Казахстанской области – 93, в Туркестанской области – 56.