При этом жаркая погода сохранится
  • 3878
Дожди, град и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана
фото Жанары Каримовой

24-26 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди, град и порывистый ветер, сообщает «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер», - сообщают синоптики.

Во всех регионах республики температурный фон будет относительно устойчив: на западе ночью +17+22, днем +32+39 градусов, на севере ночью +13+18, днем +30+35 градусов, в центре и на востоке республики ночью +11+17, днем +27+33 градуса, на юге ночью +15+22, днем +32+39.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы продлили запрет на работу ряда объектов в выходные
Новости
Алматы демонстрирует рекордный прирост новых случаев коронавируса
Новости
Алматы остается лидером по суточному приросту новых случаев COVID-19 в Казахстане
Новости
В Алматы прибыла новый генеральный консул США
Новости
Вакцина Vero Cell доставлена в Алматы и столицу
Новости
Урбанисты просят Токаева реформировать систему принятия градостроительных решений