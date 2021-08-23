Дожди, град и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана

24-26 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди, град и порывистый ветер, сообщает «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер», - сообщают синоптики.

Во всех регионах республики температурный фон будет относительно устойчив: на западе ночью +17+22, днем +32+39 градусов, на севере ночью +13+18, днем +30+35 градусов, в центре и на востоке республики ночью +11+17, днем +27+33 градуса, на юге ночью +15+22, днем +32+39.