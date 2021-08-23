Мамин поручил подготовить дополнительные меры по поддержке бизнеса

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел заседание проектного офиса по вопросам предпринимательства, на котором были рассмотрены результаты мониторинга программ льготного кредитования, промежуточные итоги опроса бизнеса по выработке дополнительных мер государственной поддержки, вопросы реализации проекта Ashyq, сообщается на сайте главы правительства.

«Особое внимание в ходе заседания уделено вопросам дальнейшего развития проекта Ashyq. К настоящему времени количество его участников превышает 111 тыс. Более половины из них представлены сферами торговли, питания и образования. Выявляемость «нарушителей» карантина выросла в 15 раз за счет расширения числа участников проекта. В целях дальнейшего увеличения охвата субъектов бизнеса упрощен порядок подачи заявки и получения QR-кода для участия в Ashyq. Глава правительства дал поручение министерству здравоохранения совместно с НПП «Атамекен» проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта Ashyq работать в выходные дни», - говорится в сообщении.

Также нацпалате предпринимателей совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами поручено провести анализ необходимых изменений в законодательство для формирования Единого реестра получателей мер государственной поддержки бизнеса, а также подготовить соответствующие подходы и критерии.

Как отметил Мамин, «создание на базе Экономической карты регионов Единого реестра получателей мер государственной поддержки позволит повысить качество мониторинга и анализа эффективности всего спектра мер поддержки бизнеса».

В ходе заседания председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов представил промежуточные итоги опроса свыше 10 тыс. предпринимателей Казахстана по текущему состоянию наиболее пострадавших отраслей и перспективам развития производственных секторов экономики. Мамин поручил детально изучить окончательные итоги опроса и подготовить дополнительные меры по дальнейшей поддержке бизнеса.

Кроме того, центральным государственным и местным исполнительным органам, а также квазигосударственным организациям поручено обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, принять меры по дальнейшему обеспечению доступа отечественных производителей к государственным закупкам.