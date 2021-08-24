МВД прорабатывает вопрос дальнейшего пребывания афганских студентов в Казахстане

Граждане Афганистана, получившие образование в Казахстане, должны будут вернуться на родину с началом осени – срок их пребывания в нашей стране заканчивается 31 августа. Однако из-за ситуации в Афганистане они опасаются ехать домой. Сейчас МВД прорабатывает вопрос дальнейшего пребывания их в РК, сообщает Sputnik Казахстан .

В Карагандинском техническом университете обучалось 14 афганских студентов, из них 8 человек выпустились в этом году. Проректор КарТУ Мирас Куттыбай сообщил, что вуз поддерживает своих выпускников, сейчас они продолжают проживать в общежитии несмотря на то, что завершили обучение.

«31 августа у них заканчивается срок визы. Студенты продолжают жить в общежитии, их политех поддерживает», - сказал Куттыбай.

В министерстве внутренних дел сообщили, что в соответствии с действующим законодательством афганские студенты имеют право пребывать на территории Казахстана до 31 августа. На данный момент вопрос об их выдворении их из страны не стоит.

«Сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего законного пребывания этих иностранных граждан в Казахстане», - сообщила пресс-служба МВД.

На основании межправительственного соглашения между Казахстаном и Афганистаном о сотрудничестве в области образования афганским студентам предоставляли гранты в казахстанских вузах и места в общежитиях. Однако для работы в нашей стране им нужна виза.