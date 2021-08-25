Бизнесу по всему Казахстану, за исключением Алматы, разрешили работать в выходные

С 28 августа казахстанские предприниматели, участвующие в проекте Ashyq, смогут работать в выходные дни, за исключением города Алматы, где послабления сделают на неделю позже. Такое решение принято в среду межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает МВК, решения по ослаблению карантина принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. В частности, с 28 августа будет разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 24:00, лидеров проекта – до 02:00, при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней). Статус необходимо будет подтвердить через Ashyq. Кроме того, по субботам разрешена работа общественного транспорта.

С 30 августа МВК разрешила в будние дни продлить время работы всех объектов бизнеса, участвующих в Ashyq, до 24:00, лидеров проекта – до 02:00.

«При этом, с учетом эпидемиологической ситуации, ослабление карантинных мер в городе Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября текущего года, в будние дни – с 6 сентября», - говорится в сообщении.

Кроме того, межведомственной комиссией рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил до конца августа завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, обеспечить полную готовность школ санитарным требованиям, внедрить приложение Ashyq на входе в объекты образования, обеспечить 100% наличие учебников и завершить капитальный и текущий ремонт в школах.