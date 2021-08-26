Токаев поручил не допустить срыва сроков реализации проекта по расширению Тенгиза

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с членами Совета иностранных инвесторов – руководителями нефтегазовых компаний поручил не допустить срыва сроков реализации проекта по расширению Тенгиза и заявил о необходимости иметь видение реализации третьего этапа работ по увеличению добычи нефти на Кашагане, сообщает Акорда.

На встрече были рассмотрены меры по дальнейшему развитию и повышению инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны. Президент отметил, что нефтегазовая сфера всегда играла значительную роль в общенациональном прогрессе нашей страны и, несмотря на технологические изменения, будет оставаться движущей силой экономики. Токаев считает, что Казахстан, будучи богатым нефтью государством, обязан максимально и эффективно использовать имеющийся потенциал. Он поставил перед членами совета и правительства ряд приоритетных задач.

В частности, президент подчеркнул важность своевременной реализации проектов по расширению месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для обеспечения экономического роста страны. В этой связи Токаев выразил озабоченность по поводу реализации Проекта будущего расширения Тенгизского месторождения, строительные работы которого отстают от графика почти на 20%, и поручил правительству совместно с оператором проекта принять надлежащие меры по недопущению срыва сроков его завершения.

Говоря о перспективах освоения Кашагана, президент заявил о необходимости иметь видение реализации третьего этапа работ по увеличению добычи нефти до 1,1 млн баррелей в сутки.

Глава государства также высказался о разработке новых механизмов инвестирования, в частности, об улучшенном модельном контракте, что позволит обеспечить юридическую защиту и стабильность инвестиций с предоставлением инвестиционных преференций. В этой связи правительству поручено ускорить определение пакета фискальных преференций и обеспечить принятие законодательных норм до конца текущего года.

Токаев также рассказал о разрабатываемом соглашении на геологическое изучение недр, которое позволит инвесторам гарантировать переход с геологического изучения недр на разведку и добычу.Как считает президент, в борьбе за глобальные инвестиции стратегическое значение приобретает скорость принятия инвестиционных решений. В связи с этим он поручил госорганам оперативного реагировать на запросы и проблемы инвесторов.

Говоря о договоренности по созданию межведомственного фронт-офиса, деятельность которого будет осуществляться по принципу «одного окна», Токаев отметил, что в его состав войдут заместители первых руководителей профильных министерств, а возглавит его министр энергетики.

Токаев также назвал важной задачей создание газоперерабатывающих мощностей на действующих нефтегазовых месторождениях. И в «этом контексте важным событием стал своевременный запуск строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане».

«Правительством совместно с ФНБ «Самрук-Казына» выработана стимулирующая формула цены на закуп газа у недропользователей для новых проектов добычи газа. Поэтому приглашаю вас принять участие в реализации проектов по увеличению производства товарного газа», - сказал он.

Еще одним приоритетным направлением развития отрасли, по мнению главы государства, должно стать развитие глубокой переработки углеводородов. Использование газа для газохимических проектов позволит снизить сырьевую направленность отрасли.

Кроме этого, Токаев заострил внимание на необходимости обеспечения высокой доли казахстанского содержания в нефтегазовых проектах, а говоря о перспективах укрепления технологической кооперации между казахстанскими и зарубежными компаниями, отметил деятельность Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения, созданного при поддержке компаний Chevron, Total, Eni, ExxonMobil, Agip. Правительству дано поручение на основе передового международного опыта создать эффективную систему трансферта технологий.

Подводя итоги заседания, президент поставил перед правительством задачу до конца текущего года обеспечить принятие законодательных норм и представить полный отчет о проделанной работе по всем затронутым вопросам. Кроме того, он не исключил использования для разрешения споров наряду с Арбитражным судом МФЦА других аналогичных зарубежных площадок, а также подтвердил заинтересованность в продолжении совместной работы и обеспечении привлекательности инвестиционного климата в нашей стране.