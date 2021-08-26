Движение поездов из Тараза остановлено, дорожное движение в сторону Алматы ограничено

Из-за взрыва боеприпасов на территории воинской части близ Тараза закрыто движение грузовых и пассажирских поездов, а также ограничено дорожное движение по направлению в Алматы, сообщили в четверг в пресс-службах КТЖ и «Казавтожола».

«Четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии. Из Тараза на станцию Үшбұлак, расположенной в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд. Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов», - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Здесь отметили, что на данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск – Кызылорда и №78 сообщение Мангыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов.

Вместе с тем в пресс-службе АО «КазАвтоЖол» сообщили об ограничении дорожного движения.

В частности, закрыта автодорога республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез на 476 километре, так как она находится на расстоянии примерно 250-300 метров с южной стороны воинской части.

«В данный момент движение для всех видов автотранспорта закрыто со стороны города Тараз – 505 километр, со стороны поселка Акшолак – 474 километр (поворот на Жибек жолы), движение осуществляется через автодорогу местного значения Тараз – Сарыкемер», - пояснили в «КазАвтожоле».