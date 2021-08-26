Токаев обсудил с президентом Евросовета ситуацию в Афганистане

«Лидеры провели обстоятельной обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев по просьбе Шарля Мишеля подробно проинформировал его о позиции Казахстана по афганской проблематике. Он сообщил о решении временно разместить Офис ООН в Афганистане в Алматы в качестве символического жеста, символизирующего решительную поддержку всемирной организации. Президент также рассказал, что соответствующая помощь оказывается афганским студентам в Казахстане», - говорится в сообщении.

Токаев считает, что Казахстан и ЕС могли бы тесно взаимодействовать друг с другом по афганской повестке дня, в том числе в самом Афганистане. Он также отметил, что Казахстан предоставил возможность заправки транспортных самолетов в своих аэропортах для эвакуации граждан стран ЕС.

«Обоюдный интерес представляют такие направления сотрудничества, как борьба с незаконной миграцией, наркотрафиком, торговлей людьми и оружием. Дипломатическое и другие профильные ведомства Казахстана могут оказать консультационное содействие ЕС по этим проблемам. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на стабилизацию ситуации в Афганистане после создания инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп, что было бы в интересах всего афганского народа, страдающего от войны», - сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Европейского совета отметил совпадение точек зрения по большинству вопросов афганской тематики и заявил, что ожидает личной встречи в ходе визита президента Казахстана в Брюссель в конце этого года, чтобы провести подробный обмен мнениями по обширной повестке дня сотрудничества Казахстана с ЕС.