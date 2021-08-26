Число пострадавших в результате взрывов в воинской части близ Тараза увеличилось до 60

«В городскую больницу №1 г.Тараз с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)», - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Сегодня в 19:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов воинской части №28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны, расположенной в селе Кайнар Байзакского района. По сигналу тревога поднят весь личный состав ДП области и личный состав воинской части. На место происшествия направлены 15 машин скорой помощи. Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.

Сейчас идет эвакуация населения близлежащих сел Кайнар – 85 человек, село находится в менее чем 1 км, Үш-Булак – 120 человек (3 км) и Жибек жолы – 500 человек (2,5 км). Создан оперативный штаб на территории колледжа в селе Байзак во главе с акимом области.

