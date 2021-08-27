От пневмонии и коронавирусной инфекции скончались 143 человека
  • 231
360 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
Фото с сайта столичного акимата

На 25 августа в Казахстане зарегистрировано 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода, 135 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 69 035 случаев пневмонии, с летальным исходом – 4 337, выздоровели 58 171 человек.

От коронавирусной инфекции на 25 августа скончался 121 человек, а всего – 8 879.

На 26 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 566 человек (111 242 КВИ+ и 6 324 КВИ-), из них в стационарах – 27 244, на амбулаторном уровне – 90 322. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 1 857 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 516 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 208.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 836 736.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Взрывы в воинской части под Таразом. Онлайн
Новости
Сильный взрыв прогремел в окрестностях Тараза
Новости
Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области
Новости
В Алматы прибыла новый генеральный консул США
Новости
Алматы демонстрирует рекордный прирост новых случаев коронавируса
Новости
Рабочие еще одной нефтесервисной компании вышли на забастовку в Мангистауской области