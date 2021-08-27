500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов в Жамбылской области – МЧС

«Горением охвачено здание склада по всей площади (697 квадратных метров - V). Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным на складе хранилось более 500 тонн тротила», — сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По его данным, рядом со складом находятся три населенных пункта: поселок Жибек жолы, станция Ушбулак и Ботамойнак, с общей численностью населения 1086 человек. Сейчас 710 жителей эвакуированы в город Тараз, они находятся в Жамбылском политехническом колледже, Железнодорожном колледже, Казахско-турецком колледже, Таразском колледже сервиса и технологии, Сахарно-заводском колледже, школах №5, 6, 10, 44, 23, 9, 12, 8, 54 и 53. По предварительной информации МЧС, в больницу поступило около 90 пострадавших, из них 49 – сотрудники ДЧС. По официальным данным четыре человека погибли.