Галымжан Пирматов уходит с поста главы «Казатомпрома»

Председатель правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Галымжан Пирматов написал заявление об уходе по собственному желанию, и со 2 сентября покидает свой пост.

«АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщает, что Пирматов Галымжан Олжаевич покидает пост председателя правления компании со 2 сентября 2021 года по собственному желанию. Исполнять обязанности председателя правления будет главный директор по ядерно-топливному циклу Мажит Шарипов», - сообщили в пресс-службе в пятницу.

56-летний Мажит Шарипов окончил Обнинский институт атомной энергетики. Свою карьеру начал с должности инженера службы эксплуатации экспериментальной установки реактора Института Ядерной физики Академии наук Казахстан. Работал в Агентстве по атомной энергии РК, в комитете по атомной энергетике министерства энергетики, возглавлял департамент атомной энергетики и промышленности министерства индустрии и новых технологий. В 2015 году стал директором департамента проектов ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром», затем был назначен управляющим директором и главным директором по производству и ЯТЦ.

Галымжан Пирматов возглавлял «Казатомпром» с августа 2017 года.