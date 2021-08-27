ЧП в Жамбылской области: девять человек погибли, двое числятся без вести пропавшими

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о девяти погибших в результате взрывов боеприпасов в воинской части, расположенной в Жамбылской области. Еще два человека числятся без вести пропавшими.

«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются», - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников департамента по ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром Юрием Ильиным.

Ранее сообщалось, что погибли 5 человек, около 90 пострадали.

Между тем министр здравоохранения Алексей Цой, который находится сейчас в Таразе, в ходе посещения пострадавших в больнице сообщил, что всего за медпомощью обратились 98 человек, 28 из них были госпитализированы, остальные отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи. Все пациенты стабилизированы.

«Сейчас находятся пять в реанимации, остальные все стабильные в отделениях», - сказал Цой.

В 15:42 в новость внесены изменения: МЧС уточнило, что пропавшими без вести числятся два человека, а не четыре.