На севере Казахстана ожидаются заморозки

По данным синоптиков, в столице заморозки ожидаются по ночам 31 августа – 2 сентября, в последний день лета и первые дни осени заморозки на почве прогнозируются также в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

В столице в ближайшие три дня осадков не ожидается, днем температура воздуха будет прогреваться до 14-16 градусов. В Шымкент гроза возможна во вторник, в дневные часы будет до 32 градусов. В Алматы грозы ожидаются во вторник и среду, будет до 31 градуса.