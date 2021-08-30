На юге пока тепло
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На севере Казахстана ожидаются заморозки
Фото Жанары Каримовой

В северных, восточных и центральных регионах Казахстана ожидаются заморозки на почве, предупреждает Казгидромет.

По данным синоптиков, в столице заморозки ожидаются по ночам 31 августа – 2 сентября, в последний день лета и первые дни осени заморозки на почве прогнозируются также в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

В столице в ближайшие три дня осадков не ожидается, днем температура воздуха будет прогреваться до 14-16 градусов. В Шымкент гроза возможна во вторник, в дневные часы будет до 32 градусов. В Алматы грозы ожидаются во вторник и среду, будет до 31 градуса.

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