Токаев потребовал обеспечить безопасность на всех складах боеприпасов и ускорить строительство новых

Представляя нового министра, Токаев выразил уверенность в том, что его знания и опыт помогут справиться с задачами, стоящими перед Вооруженными силами. Президент подчеркнул, что в условиях сложной ситуации в мире и регионе армия должна быть готова отразить любые внешние угрозы и обеспечить безопасность государства.

«Президент заявил о недопустимости чрезвычайных происшествий, подобных тем, которые случились в Арысе и Байзакском районе Жамбылской области. Верховный главнокомандующий напомнил, что после событий в Арысе он давал поручения по обеспечению безопасности на складах боеприпасов. Как сказал глава государства, определенная работа в этом направлении была проделана, однако остались нерешенные вопросы», - отмечается в сообщении на сайте президента.

Токаев поставил перед руководством оборонного ведомства ряд задач. В частности, президент акцентировал внимание на необходимости в полной мере реализовать все приоритеты Концепции развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить мероприятия по подготовке органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности. Также глава государства поручил обратить особое внимание на согласованную работу с отечественным оборонно-промышленным комплексом при выполнении задачи по переоснащению Вооруженных сил, призвал обеспечить качественную подготовку офицерского состава и военнослужащих по контракту, а также указал на недопустимость фактов коррупции в рядах офицеров и генералов.

«Верховный главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в Национальном проекте “Безопасная страна”», - добавили в пресс-службе президента.

Мурат Бектанов принес присягу в качестве члена правительства, а ушедший в отставку министр обороны Нурлан Ермекбаев попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области.