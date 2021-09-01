Свод правил по управлению госфинансами разработают в Казахстане до конца года – Токаев

До конца 2021 года в Казахстане разработают свод правил по управлению государственными активами, госдолгом и Национальным фондом. Такое поручение дал правительству и Национальному банку президент Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе послания народу Казахстана.

«Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов, Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество и сейчас важно его не растерять. Однако в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета трансферты из Нацфонда. Все время идти по такому легкому пути не получится. Запас финансовой устойчивости далеко не безграничен», - сказал Токаев.

По его мнению, Казахстану необходимы меры по увеличению доходов бюджета. Однако, в первую очередь, нужен контроль за объемами и эффективностью государственных расходов. В этой связи, для восстановления активов Нацфонда, президент считает необходимым ускорить внедрение бюджетного правила.

«Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца нынешнего года. В целом, стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, Национальным фондом. Прошу правительством и Нацбанк до конца года подготовить концепцию управления государственными финансами», - поручил глава государства.

Токаев также сообщил, что принял решение продлить до 2022 года две экономические программы - «Экономика простых вещей» и «Дорожную карту бизнеса». На эти цели будет направлен 1 трлн. тенге.