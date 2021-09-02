Отменить мораторий на проверки малого и микробизнеса предлагает Минфин

Министр финансов Ерулан Жамаубаев просит рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Об этом он сказал в четверг в ходе заседания правительства.

По словам главы Минфина, трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса, введенный в 2020 году, снизил кассовую дисциплину.

«Недобросовестные предприниматели, восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», - предложил Жамаубаев.

В целом, считает он, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

В декабре 2019 года глава государства своим указом ввел мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства в целях улучшения условий для развития бизнеса. Мораторий начал действовать с 1 января 2020 года и будет до 1 января 2023 года. При этом проверки возможны в ряде случаев, включая проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, таможенные проверки, встречные налоговые проверки и ряд других.