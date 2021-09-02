«Отбасы банк» снизит первоначальный взнос для очередников

Для очередников «Отбасы банка» будет снижен первоначальный взнос для покупки жилья и введена градация по процентной ставке на ипотеку, в зависимости от доходов заявителей. Об этом в четверг в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«В рамках ипотечных программ АО «Отбасы банк» будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья», - сообщил Атамкулов.

Также, по его словам, ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых, в зависимости от дохода семьи. Вместе с тем в правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий планируется внести изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующего приобретения жилья. А для поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.