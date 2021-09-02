Парламент ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС, касающиеся передачи электроэнергии

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики». Документом определятся методология осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между странами в связи с присоединением Кыргызстана.

«В рамках урегулирования взаимоотношений межгосударственной передачи электрической энергии со стороны Кыргызстана по территории государств-членов Союза, был подготовлен Протокол, целью которого является определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между странами Союза в связи с присоединением к Договору Кыргызской Республики», - сказал в ходе пленарного заседания вице-министр энергетики Кайрат Рахимов.

По его словам, ратификация протокола обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов Союза, с учетом присоединения Кыргызской Республики к протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.