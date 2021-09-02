Цена на зерно урожая 2021 года будет выше на 24%

Стоимость зерна урожая 2021 года будет выше на 24%. АО «НК «Продкорпорация» объявила новые цены на форвардный закуп зерна, сообщает в четверг пресс-служба компании.

«Для обеспечения возврата зерна по договорам форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» объявила следующие цены: пшеница 3 класса (клейковина 23%) – 103 000 тенге с НДС; пшеница 3 класса (клейковина 25%) – 105 000 тенге с НДС; пшеница 3 класса (клейковина 27%) – 107 000 тенге с НДС; пшеница 4 класса – 98 000 тенге с НДС; пшеница 5 класса – 90 000 тенге с НДС; неклассная пшеница – 85 000 тенге с НДС; ячмень 2 класса – 87 000 тенге с НДС», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, закупочные цены на зерно урожая 2021 года на 24% выше закупочных цен, которые были объявлены в 2020 году. Весь объем урожая текущего года будет направлен по фиксированной цене на внутренний рынок – в мукомольные организации, птицеводческие и животноводческие хозяйства в целях стабилизации цен на их конечную продукцию.

«Продкорпорацией установлена справедливая рыночная цена в соответствии с текущей конъюнктурой рынка, позволяющая сельхозтоваропроизводителям компенсировать убытки, связанные с засушливым летом и общим снижением урожайности», - подчеркнули в пресс-службе.