Минобороны проведет учения на случай обострения ситуации в Афганистане

Министерство обороны Казахстана планирует деятельность при нарастании военных угроз и введении военного положения. В частности, в настоящее время ведомство планирует провести учения, в основу которых берутся угрозы, связанные с обострением ситуации в Афганистане, сообщил в четверг заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК – начальник департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев.

«С учетом формирования новых региональных и глобальных вызовов и угроз в вопросах обеспечения военной безопасности актуальным стало применение межведомственного подхода. Министерством обороны во взаимодействии со всеми государственными органами осуществляется планирование деятельности государства при нарастании военных угроз и введении военного положения. В настоящее время планируется проведение совместных военных учений. Будут проработаны сценарии с резким развитием обстановки. За основу берутся угрозы, связанные с обострением ситуации в Афганистане», - сказал Бурамбаев.

Он напомнил, что президент поставил задачу перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину государства. Вооруженные силы должны быть готовы к ответу на вызовы и угрозы извне, а государственный аппарат – иметь проработанный план действий.

«Применение Вооруженных сил всегда являлось крайней мерой, поэтому при моделировании рисков извне нами прорабатываются сценарии наихудших вариантов развития событий», - отметил замначальника Генштаба.

По его словам, в новой военной доктрине будут четко сформулированы политические ориентиры общегосударственной оборонной политики с учетом вероятных угроз, бюджетных возможностей и потенциала отечественной экономики.