​Работники нефтесервисной компании Techno Trading LTD Мангистауской области объявили забастовку

Около 200 работников нефтесервисной компании Techno Trading LTD проводят забастовку на месторождении Жетыбай в Мангистауской области. Они отказываются выходить на работу с 27 августа, требуя повышения зарплат и начисления премий, сообщает Радио Азаттык .

О протесте Азаттыку сообщил работник Techno Trading LTD Айбек Тажигалиев.

«Мы просим повысить зарплаты на 300 тыс. тенге, платить премиальные ко Дню нефтяника, Дню Независимости, Наурызу в размере 30 месячных расчетных показателей (около 87 тыс. тенге) и деньги на санаторно-курортное лечение. Мы получаем мало. У нас минимальная зарплата — 80–90 тыс. тенге, ее получают уборщицы, операторы получают по 130–140 тысяч тенге», — говорит Тажигалиев.

По его словам, он как оператор пятого разряда получает на руки 180 тысяч тенге: «У нас тяжелая работа. Мы вручную чистим нефтяные трубы, откуда исходит ядовитый газ. Там внутри масло, дым. Вокруг шум стоит. Мы таскаем трубы на руках. Работа очень вредная, за нее платят копейки»

Представитель Techno Trading LTD Нурсауле Боранова сообщила, что зарплаты работников предприятия в последний раз повышались в апреле — на 15%. Она говорит, что ранее представители работодателя встречались с работниками и просили не останавливать работу.

«Наш заказчик «Мангистаумунайгаз» с 2008 года не повышает тарифы. Мы соглашаемся на цену, которую они выставляют при тендерах, иначе останемся без объектов. Мы с 2015 года пишем письма в [национальную компанию] «КазМунайГаз», в компанию «Мангистаумунайгаз», в фонд «Самрук-Казына», просим включить нас в список социально значимых предприятий. Ответов нет. Сейчас опять приводим в письме аргументы, подготовили документы, идем на переговоры с просьбой повысить тарифы», — говорит Боранов.

Вопрос об улучшении условий труда в компании Techno Trading LTD поднимался неоднократно.

Самая крупная забастовка рабочих этого нефтесервисного предприятия была в марте-апреле 2016 года. В октябре того же года было подписано трехстороннее соглашение с участием акимата региона, работодателя и профсоюза, предусматривающее выполнение требований рабочих. В январе 2017 года рабочие объявили голодовку, сказав, что условия не выполнены.

Techno Trading LTD занимается ремонтом и наладкой оборудования для нефтедобычи на месторождениях Жетыбай и Каламкас, разрабатываемых «Мангистаумунайгазом».

В настоящее время на месторождении Жетыбай проводят забастовку работники другого предприятия − транспортной компании West Oil Software, которые тоже требуют повышения зарплат.