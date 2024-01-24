Представители независимых профсоюзов в Астане не смогли провести переговоры с членами правительства и КМГ

Представители восьми независимых профсоюзов не смогли провести в Астане переговоры с членами кабмина, депутатами и представителями АО «НК “КазМунайгаз”», чтобы указать на системные нарушения прав рабочих нефтегазового сектора.

«Ситуация с правами рабочих продолжается ухудшаться. Мы хотели наглядно показать и доказать, как Предпринимательский кодекс стоит выше Трудового кодекса. Из-за этого нарушаются права рабочих. Были ограничены возможности проверок частных собственников такими органами, как инспекция труда и санэпидемстанция. Государство должно активнее вмешиваться в защиту труда», - сказал в разговоре с «Властью» председатель отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса Куспан Косшыгулов.

В Астану из Мангистауской области председатели восьми независимых профсоюзов прибыли 22 января. Они пытались провести встречи с президентом, членами правительства, депутатами мажилиса и представителями национальной компаний АО «НК “КазМунайгаз”». За неделю до приезда они отправили письма в ряд министерств и депутатам мажилиса, в частности Ермурату Бапи, Ринату Зайытову, Бакытжану Базарбеку, Абзалу Куспану, Едилю Жанбыршину, Жулдыз Сулейменовой, Максату Толыкбаю, Самату Мусабаеву и Нартаю Аралбаю. Никто не из них не встретился с профсоюзниками, объяснив это «плотным графиком». Председателям профсоюзов удалось встретиться лишь с председателем комитета труда и соцзащиты Толегеном Оспанкуловым.

«Даже при этом это была короткая встреча и он куда-то спешил. Пообещал, что сказанное нами передаст "дальше наверх", но отметил, что он не принимает решения», – сказал Косшыгулов.

Профсоюзники выражают обеспокоенность отсутствием эффективной обратной связи со стороны государства. Куспан Косшыгулов добавил, что рабочие чувствуют неспособность защитить себя в рамках закона.

Напомним, что 28 декабря 2023 года ряд представителей профсоюзов провели переговоры с тем же председателем комитета труда и соцзащиты Толегеном Оспанкуловым, директорами департаментов ряда министерств, главой аппарата КМГ и другими представители нацкомпании. Тогда они заявили, что не смогли встретиться с должностными лицами, у которых есть полномочия принимать решения.

Профсоюзники приезжают в Астану на фоне продолжающихся забастовок рабочих компании West Oil Software в Жетибае, компании «МунайСпецСнаб» в Жанаозене и китайской компании «Великая стена» в Актау.