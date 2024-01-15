В понедельник они собрались у офиса компании в Алматы
Несколько десятков курьеров Wolt требуют повышения зарплат
Фото Алмаса Кайсара

До 70 курьеров службы доставки Wolt в понедельник собрались у офиса компании в Алматы, требуя повышения оплаты и введения бонусной системы, передают корреспонденты Власти.

Четверо представителей курьеров были приглашены на переговоры в офис компании, где к менеджеру Woltприсоединились также представители акимата и полиции. Переговорщики вели прямой эфир со встречи, но его прекратили по требованию других участников. Журналиста Власти, присутствовавшего в зале, также попросили покинуть переговоры.

Курьеры сообщили Власти, что с января у них существенно уменьшились доходы, а бонусная система - закрылась.

Генеральный менеджер компании Wolt Лаула Стамкул заявила Власти, что компания будет готова дать комментарий по завершении переговоров с курьерами.

Переговоры завершились около 19 часов по времени Алматы. От курьеров ожидают письменные требования, компания намерена прокомментировать их во вторник.

Между тем в понедельник десятки курьеров Wolt собирались также в Астане и Актау, озвучив схожие требования.

/Новость обновлена в 19:48, добавлена информация о завершении переговоров и об акциях курьеров в других городах/

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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