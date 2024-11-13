Они требуют устранить безработицу в городе, вернуться к независимой системе оплаты труда и решить ряд других проблем
Работники буровой компании, обслуживающей «Озенмунайгаз», вышли на забастовку в Жанаозене
кадр из видео

Работники компании «Управление буровых работ», которая предоставляет услуги дочерней компании «КазМунайГаз» — «Озенмунайгазу», приостановили производство и начали забастовку в Жанаозене. Они требуют устранить безработицу в городе, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров «Озенмунайгаза» и детей работников, потерявших здоровье на производстве, сообщает Радио Азаттык.

Вместе с тем рабочие считают необходимым повысить статус машинистов и операторов, а также включить начисление 30% надбавки в коллективный договор.

«Если мы перейдем на независимую систему оплаты труда, то наши зарплаты вырастут. С наших зарплат удерживают подоходный налог и другие налоги. Если мы перейдем на другую систему, удерживать не будут, как я понимаю, наши налоги пойдут в пенсионную систему», — рассказал Азаттыку Газиз Махамбетов, один из участников забастовки.

Махамбетов говорит, что в понедельник к бастующим приходили генеральный директор «Озенмунайгаза», руководитель отдела кадров и главный экономист. Они назвали «незаконными» требованиям работников.

Рабочие, по словам Махамбетова, выдвигают требования не первый месяц, но остаются неуслышанными. В среду сотрудники еще трех работающих с «Озенмунайгазом» предприятий поддержали бастующих и не вышли на смену.

Азаттык не смог подтвердить эту информацию.

На распространившихся в среду видео в интернете человек, представляющийся работником предприятия в структуре «Озенмунайгаза», говорит, что в его компании приостановили работы на час в знак поддержки бастующих коллег из «Управления буровых работ».

Корреспонденту Азаттыка не удалось получить комментарии у руководства «Управления буровых работ».

В 2011 году в компании «Управление буровых работ», созданной после трагических событий в Жанаозене, была подавлена многомесячная забастовка нефтяников с требованием улучшения условий труда. Погибли 17 человек. Сегодня в ней работает около тысячи человек.

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