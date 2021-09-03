Алматинцы, привившиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться в базе вакцинированных в поликлинике – Бекшин

Жители Алматы, которые получили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции за рубежом, могут зарегистрироваться в базе вакцинированных в поликлинике по месту жительства, сообщил на онлайн-брифинге в пятницу главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Для этого нужно предоставить свой ИИН. Соответственно, в приложении Ashyq у них появится «зеленый» статус.

«Есть случаи, когда кто-то выезжал и привился в другой стране. Что им делать? Им просто нужно будет, тем гражданам, которые имеют ИИН, обратиться в поликлинику по месту жительства, где данные по их вакцинации будут внесены в базу. Соответственно, этим гражданам будем присвоен "зеленый" статус. Иностранным гражданам, которые не имеют ИИН, при себе необходимо иметь паспорт вакцинации», - рассказал Бекшин.

Санврач также отметил, что на сегодняшний день в Алматы медицинские отводы получили почти 50 тыс. человек.

«Есть медицинские противопоказания к прививке, они либо временные, либо постоянные, и оформляются врачами в поликлиниках. Количество медотводов постоянно меняется, в зависимости от состояния здоровья наших пациентов, которые обращаются в поликлиники. В настоящее время количество граждан с медотводами составляет 48 тыс.», - проинформировал он.

Напомним, в Алматы с 4 сентября смягчат карантин «в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации». Согласно постановлению санврача, в выходные разрешена работа объектов бизнеса, работники и посетители которого имеют «зеленый» статус в приложении Ashyq – они либо вакцинированы, либо сдавали ПЦР-тест не более недели назад. В будни с понедельника, 6 сентября, объектам бизнеса разрешена работа до полуночи.