134 человека скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 2 сентября в Казахстане зарегистрировано 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 70 927 случаев пневмонии, скончались 4 542 человека, выздоровели – 58 946.

От коронавирусной инфекции на 2 сентября скончались 98 человек, а всего – 9 689.

На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (88 717 КВИ+ и 7 439 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 519 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 439, на аппаратах ИВЛ – 213.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 879 358.