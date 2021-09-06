Военные свергли президента Гвинеи

В воскресенье в районе президентской резиденции в столице Гвинеи, Конакри, была слышна интенсивная стрельба, затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум, расположенный на полуострове, с остальным городом, а жителям центра Конакри было приказано не выходить из домов, опустевшие улицы патрулировали солдаты. Позже военные заявили, что президент Альфа Конде смещен, арестован и находится в их руках в надежном месте, а правительство распущено. В стране введен комендантский час, закрыты границы. Членам правительства Конде велели явиться в понедельник в столичный Народный дворец на чрезвычайное собрание, неявка будет расцениваться как бунт против новой власти.

Между тем министерство обороны Гвинеи заявило, что попытка переворота пресечена, однако президент Конде на публике так и не появился.

В первом телеобращении военные, назвавшись «Национальным комитетом примирения и развития», объявили о приостановке действия Конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны.

Альфа Конде большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны. В 1990-х годах он участвовал в президентских выборах, затем сидел в тюрьме, но был помилован президентом Лансаной Конте. В 2010 году, после смерти Конте и военного переворота, Альфа Конде победил на президентских выборах, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, в 2015-м переизбрался на пост главы государства. Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента, а в конце 2020 года переизбрался на третий срок. Оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования. Тогда в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек. После выборов нескольких видных оппозиционеров, обвинив их в организации беспорядков.