Марат Хусаинов назначен первым замминистра обороны Казахстана

Напомним, что ранее занимавший пост первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Мурат Бектанов назначен министром обороны.

Марату Хусаинову 54 года. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В разные годы командовал различными бригадами ВС, первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальником штаба управления командующего войсками регионального командования «Запад», первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток», первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальником штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг», командующим войсками Регионального командования «Юг», главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил. С ноября 2020 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.