Также он возглавил Генштаб ВС
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Марат Хусаинов назначен первым замминистра обороны Казахстана
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Распоряжением главы государства Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Напомним, что ранее занимавший пост первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Мурат Бектанов назначен министром обороны.

Марату Хусаинову 54 года. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В разные годы командовал различными бригадами ВС, первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальником штаба управления командующего войсками регионального командования «Запад», первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток», первым заместителем командующего войсками регионального командования - начальником штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг», командующим войсками Регионального командования «Юг», главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил. С ноября 2020 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

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