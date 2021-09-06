Лишь в южных регионах будет без осадков
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Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

7-9 сентября почти на всей территории Казахстана ожидаются дожди, лишь в южных регионах будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«На большей части республики под влиянием фронтального раздела ожидаются дожди; на севере сильный дождь с грозами. Лишь в южных регионах погода без осадков», - говорится в прогнозе.

Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 2 градуса. Температура воздуха на западе, северо-западе республики ночью +5+10℃, днем +14+22℃ тепла, на севере и в центре республики ночью +2+7℃, днем температура воздуха повысится до +13+23℃ тепла, на востоке ночью будет +7+12℃, днем +20+25℃, на юге и юго-востоке республики ночью +10+15℃, днем до +22+27℃.

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