Токаев открыл в столице офис цифрового правительства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис, сообщает Акорда.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, в рамках работы офиса будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.д. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

Также ведомством был презентован проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

В свою очередь министерство торговли и интеграции представило президенту аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле, которая дает возможность в онлайн-режиме мониторить цены на продукты питания и формировать прогнозные цены.