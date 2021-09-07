Во взятке в 50 млн тенге подозревают главного экологического инспектора Кызылординской области

Главный экологический инспектор – заместитель руководителя департамента экологии подозревают в получении взятки в размере 50 млн тенге. Он водворен в изолятор временного содержания, сообщает во вторник пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции.

«Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов. Должностное лицо задержано и водворено в изолятор временного содержания департамента полиции Шымкента», - сообщили в Антикоре.

Вместе с тем здесь сообщили, что накануне, 6 сентября, специализированный межрайонный уголовный суд приговорил его предшественника, главного экологического инспектора – и.о. руководителя департамента экологии по Кызылординской области, к 11 годам лишения свободы. В феврале этого года он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.