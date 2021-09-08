Талибы объявили состав временного правительства Афганистана

Запрещенное в Казахстане движение «Талибан» во вторник объявило состав нового временного правительства Афганистана, пишет «Коммерсантъ» . Несмотря на заверения, что новый кабинет министров будет разнообразным если не с политической, то хотя бы с этнической точки зрения, все должности в нем заняли те, кто стоял у истоков движения и был близок к его основателю, мулле Мохаммеду Омару.

Должность и.о. главы правительства досталась ветерану движения Мохаммаду Хасану Ахунду. Он был министром иностранных дел и первым заместителем председателя прежнего правительства талибов, существовавшего до 2001 года, и был близок к основателю «Талибана».

Абдул-Гани Барадар, который подписал историческое соглашение с США 29 февраля 2020 года, вместе с Абдул-Саламом Ханафи (единственный узбек во всем правительстве) заняли посты и.о. первого и второго заместителей главы правительства. Они оба неоднократно бывали в Москве и других столицах, защищая интересы движения на всевозможных международных мероприятиях. Мулла Барадар тоже был близок к мулле Омару и одно время возглавлял Шуру (совет) в Кветте (Пакистан)— основной совещательный орган «Талибана».

Пост и.о. министра иностранных дел занял Амир-Хан Моттаки. Он во время первого правления талибов вел переговоры от лица движения с ООН. И.о. министром обороны стал старший сын основателя «Талибана» Мохаммеда Омара — мулла Мохаммед Якуб, а пост и.о. главы МВД занял Сираджуддин Хаккани – сын основателя группировки «Сеть Хаккани», а последние несколько лет – заместитель верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. Другой член семьи Хаккани – Халил ар-Рахман Хаккани – занял пот и.о. министра по вопросам миграции. Генштаб возглавил этнический таджик, который командовал подавлением таджикского ополчения в Панджшерском ущелье, Кари Фасихуддин. И.о. министром экономики стал другой таджик — Мохаммад Ханиф.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид (назначен и.о. заместителем министра культуры и информации) признал, что назвать такое правительство инклюзивным сложно, и пообещал исправить ситуацию при подготовке постоянного списка.

«В составе следующего правительства мы постараемся представить все слои афганского общества»,- сказал он журналистам.