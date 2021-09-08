На предпринимателей поступает много жалоб
Необходимость отмены моратория на проверки бизнеса еще раз объяснили в Минфине
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо отменить мораторий на проверку бизнеса, так как предприниматели все равно не показывают своих реальных доходов и не выдают кассовые чеки покупателям, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Жайдар Инкербаев.

«У нас для субъектов малого предпринимательства, для индивидуальных предпринимателей очень низкие ставки. Вместе с тем вы можете наблюдать непробитие кассовых чеков. Более того, у нас полное освобождение для ИП, применяющих спецрежимы. Когда такие меры предусматривались, предполагалось, что предприниматели будут выходить из «тени» и отражать свои реальные доходы, в любом случае они освобождены от налогообложения. Вместе с тем массового выхода из «тени» не наблюдается», - сказал Инкербаев.

Более того, в некоторых случаях, по его словам, индивидуальных предпринимателей стали использовать в различных схемах. В этой связи в Минфине полагают необходимым проверять не всех, а только тех, кто злостно уклоняется от налогов. Также, по заверениям Инкербаева, много обращений идет и со стороны населения.

«У нас в текущем году поступило порядка 19 тысяч обращений, что покупателям не выдаются кассовые чеки. Такая проблема тоже существует, этот фактор тоже должны учитывать», - подчеркнул он.

В то же время он заверил, что массовых проверок бизнеса в период пандемии не планируется. И комитет госдоходов намерен выявлять потенциальных нарушителей через свои цифровые инструменты и направить уведомление, чтобы налогоплательщики самостоятельно начали выполнять свои обязательства.

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