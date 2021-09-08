Казахстан продлил учебные визы 57 афганским студентам – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств. Как сообщает Акорда, верительные грамоты вручили послы Эстонии, Азербайджана, Испании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Румынии, Италии, Федеративной Республики Германия, Бельгии, Кыргызстана, а также глава представительства Европейского Союза.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что они внесут вклад в укрепление дружественных межгосударственных связей в различных сферах. Глава государства заверил дипломатов в том, что все их конструктивные начинания найдут должный отклик и поддержку администрации президента и правительства Казахстана.

Между тем в своей речи президент подробно остановился на усилиях, предпринимаемых нашей страной в связи с ситуацией в Афганистане.

«Казахстан тесно взаимодействует с иностранными партнерами с целью решения текущих проблем. Прежде всего, мы организовали эвакуацию наших соотечественников. Сейчас мы рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры, кандасов. Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы продлили учебные визы 57 афганским студентам. Также мы предоставили транзитные воздушное коридоры и возможность дозаправки для самолетов с иностранными гражданами на борту. Город Алматы выбран как место временного размещения агентств ООН по Афганистану», - рассказал Токаев.

Обращаясь к новому послу Эстонии, президент Казахстана отметил, что эта страна «является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Балтийском регионе» и выразил надежду, что «перед нами откроются новые возможности в сферах зеленой экономики, транспорта и логистики, цифровизации, образования и туризма».

Азербайджан же, по словам Токаева, является одним из ключевых партнеров Казахстана на Евразийском пространстве и в Каспийском регионе, и «наиболее актуальной задачей» он видит «придание дополнительной динамики всему спектру многогранного сотрудничества».

С Испанией глава государства видит «большие возможности» в таких отраслях, как переработка и добыча полезных ископаемых, инфраструктура, альтернативные источники энергии, производство продуктов питания, здравоохранение, образование и туризм; с Великобританией Казахстан планирует в ближайшее время подписать совместную политическую декларацию и дорожную карту сотрудничества в области» зеленой» экономики. По мнению Токаева, они «откроют новую главу нашего партнерства»

Говоря об укреплении связей с Румынией, он обратил внимание на стратегически важное географическое положение наших стран: «Казахстан и Румыния расположены в центре двух динамично развивающихся рынков. С одной стороны, это Китай, Россия, Центральная Азия и Каспийский регион, с другой – ЕС и Черноморский регион. Это дает нашим компаниям широкие возможности для развития сотрудничества не только в нефтегазовой отрасли, но и в различных других сферах».

Токаев подчеркнул, что Казахстан дорожит особыми отношениями с Италией, близким партнером нашей страны в Европейском Союзе, и заинтересован в расширении всестороннего сотрудничества в сферах перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий.

Между Казахстаном и Германией также сложились прочные отношения, основанные на взаимопонимании и общих приоритетах, а за два года после визита Токаева в Берлин «казахстанско-германские отношения получили поступательное развитие».

«Буквально вчера я посетил в Северном Казахстане предприятие, в которое крупные инвестиции вложила компания Class. Этот проект стал еще одним свидетельством динамизма нашего двустороннего сотрудничества. Наши новые общие достижения – это упомянутый мной совместный проект с Claas Group, а также проекты с Siemens, Linde, BASF, Svevind Energy, Knauf, Martin Bauer, Baumann, Goldbeck Solar и другими компаниями. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Германией, ведущей экономической державой в области технологий, зеленого роста, образования и социальной интеграции», - заявил президент.

Что касается отношений с Бельгией, то Токаев выразил надежду, что запланированный его визит в Брюссель поможет раскрыть огромный неиспользованный потенциал сотрудничества.

Обращаясь к главе представительства Европейского Союза, глава государства отметил, что значимая часть его предстоящего визита в Брюссель будет посвящена укреплению отношений с Евросоюзом.

«Я благодарю Президента Шарля Мишеля за готовность к личной встрече для разработки новой дорожной карты партнерства. Вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и государствами Центральной Азии вывело наши отношения на новый уровень», - сказал Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на значимость стратегического партнерства с Кыргызстаном: «Главным ориентиром в расширении взаимодействия служат итоги визита президента Садыра Жапарова в Казахстан в марте этого года. В целях дальнейшего углубления наших отношений я с благодарностью принял приглашение моего кыргызского коллеги посетить Бишкек с ответным визитом в начале 2022 года».

В свою очередь послы заверили президента в том, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества их стран с Казахстаном.