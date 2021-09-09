Иммунная прослойка населения Алматы достигла 46,2% – Бекшин

«В результате принятых мер и по вакцинации, и с учетом переболевших иммунная прослойка населения достигла 46,2%. 6,9% иммунной прослойки составляют переболевшие», - сказал Бекшин на онлайн-брифинге в четверг.

Он уточнил, что этот показатель берется от официальной численности населения города и учитываются прошедшие полный курс вакцинации.

Сейчас, по словам Бекшина, стоит задача довести охват населения вакцинацией минимум до 70%.

«Если не будет распространения новых мутированных штаммов, то такого всплеска, который мы имели с середины июля, не ожидается», - добавил также главный санврач города.

В целом до середины октября прогнозируется дальнейшее снижение заболеваемости, а в конце октября, по словам Бекшина, планируется выйти на уровень 50-200 случаев в сутки.