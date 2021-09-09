В МИИР разрабатывают новые требования к строительству дорог в Казахстане

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития определили основные проблемы строительства некачественных дорог и разрабатывают новые требования к разработке проектно-сметной документации, подрядчикам и проведению экспертизы. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр Берик Камалиев.

«В последнее время со стороны главы государства и в социальных сетях очень много критики по качеству в дорожном строительстве. Мы хотели бы отметить некоторые аспекты. Это низкое качество проектно-сметной документации. При проектировании применяются критерии СНиПов и ГОСТов, которые требуют обновления. В целях повышения качества проектов планируем пересмотр норм проектирования с учетом районирования, зонирования, климатических условий, глубины промерзания грунтов. Будут разработаны новые типовые решения по проектированию дорожных одежд с учетом климатических условий», - сказал Камалиев.

Другая проблема – это слабый контроль качества на строительной площадке. В частности, низкая квалификация инженеров подрядных организаций и службы технического надзора. Для решения этой проблемы, по словам вице-министра, необходимо привлекать квалифицированных инженеров по качеству и усиливать требования к инженерам технического надзора, чтобы «они несли такую же ответственность солидарную, как наши подрядчики». Также строит вопрос в низкой квалификации и оснащенности дорожных компаний.

«Действующие правила госзакупок не учитывают специфических условий дорожного строительства. Поэтому мы предлагаем внесение изменений в процедуру закупок в части включения отдельных требований: передача на субподрядные работы не более 30%, наличие 70% собственной техники и оборудования, чтобы генподрядчик выполнял всю эту работу сам», - подчеркнул вице-министр.

Министерством разработан комплексный план по повышению качества автомобильных дорог, в рамках которого предусматривается повышение требований к службам технического надзора, пересмотр нормативных требований по проектированию и контролю качества. Одним из мероприятий по повышению качества автодорог является заключение единого договора с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по контролю качества работ не только республиканской сети, но местной и улично-дорожной сети. Для этого в проекте бюджета на 2022 году предусмотрено 2,5 млрд тенге.