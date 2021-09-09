В столице разрешили общественному транспорту работать по воскресеньям

Решение принято в связи с улучшением эпидситуации
Общественный транспорт столицы возобновляет работу по воскресеньям. Как сообщается на сайте акимата города, раньше автобусам разрешено было курсировать только по субботам.
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