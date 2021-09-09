Решение принято в связи с улучшением эпидситуации
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В столице разрешили общественному транспорту работать по воскресеньям
фото с сайта столичного акимата

Общественный транспорт столицы возобновляет работу по воскресеньям. Как сообщается на сайте акимата города, раньше автобусам разрешено было курсировать только по субботам.

«В Нур-Султане возобновляется работа общественного транспорта и по воскресеньям. Ранее была разрешена работа автобусов в субботние дни. Таким образом, общественный транспорт теперь будут курсировать все дни недели в штатном режиме с 6.00 до 23.00», - гооврится в сообщении.

Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. При этом масочный режим в общественном транспорте остается, а оплата проезда осуществляется только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.

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