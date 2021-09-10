По заключению КИЛИ, COVID-19 стал сопутствующим заболеванием
Более 2,6 тыс. летальных случаев не вошли в статистику по смертности от коронавируса в Казахстане

Тамара Вааль, Vласть

По заключениям комиссий по изучению летальных исходов (КИЛИ), у 2 631 умершего в Казахстане коронавирус был сопутствующим заболеванием, сообщил Vласти первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«На комиссию были вынесены 16 468 случаев, по которым нужно было подтверждение (от чего наступила смерть – V). Из них 2 631 случай – это другие заболевания (стали причиной смерти, а коронавирус признан сопутствующим заболеванием – V)», - привел данные Шоранов.

В частности, из 2 631 случая порядка 1 200 человек умерли из-за болезни системы кровообращения, 892 – из-за болезни органов дыхания (ХОБЛ, астма), 188 – из-за болезни эндокринной системы и органов пищеварения, а оставшиеся случаи приходятся на почечную недостаточность и другие болезни.

В последний раз в министерстве здравоохранения сообщали в работе КИЛИ в начале 2020 года. Тогда в официальную статистику летальных случаев по коронавирусу, по заключению комиссий, не вошли 556 умерших казахстанцев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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