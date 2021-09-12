Почти 3,6 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 839 499 случаев, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 869 случаев, в Карагандинской области – 405, в Алматинской области – 332, в столице – 316, в Павлодарской области – 213, в Акмолинской области – 198, в Актюбинской области – 187, в Костанайской области – 170, в Восточно-Казахстанской области – 164, в Мангистауской области – 139, в Шымкенте – 115, в Западно-Казахстанской области – 94, в Атырауской области – 90, в Северо-Казахстанской области – 87, в Кызылординской области – 85, в Жамбылской области – 65, в Туркестанской области – 46.

Выздоровели за сутки 4 120 человек, а всего – 758 090.