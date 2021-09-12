От коронавируса и пневмонии умерло 72 человека
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Еще 270 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане
Фото пресс-службы акимата Алматы

На 10 сентября в Казахстане зарегистрировано 270 случаев коронавирусной пневмонии, скончалось 13 человек, 120 человек выздоровели.

Всего за время пандемии выявлено 72 742 случая коронавирусной пневмонии, скончались 4 664 человека, выздоровели - 59 773.

От коронавирусной инфекции на 10 сентября скончались 59 человек, а всего - 10 297.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 79 417 человек (71 112 КВИ+ и 8 305 КВИ-), из них в стационарах - 16 319, на амбулаторном уровне - 63 098. В тяжелом состоянии находятся 1 283 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 342, на аппаратах ИВЛ - 190.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в стране 912 241.

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