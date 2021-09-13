70 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

На 11 сентября в Казахстане зарегистрировано 54 случая коронавирусной пневмонии, скончалось 13 человек, 18 человек выздоровели.

Всего за время пандемии выявлено 72 796 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 4 677 человека, выздоровели - 59 791.

От коронавирусной инфекции на 11 сентября скончались 57 человек, а всего - 10 354.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 78 512 человек (70 184 КВИ+ и 8 328 КВИ-), из них в стационарах - 16 345, на амбулаторном уровне - 62 167. В тяжелом состоянии находятся 1 276 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 340, на аппаратах ИВЛ - 196.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в стране 915 383.