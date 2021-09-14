Apple выпустила обновление для блокировки шпионских программ, заражающих устройства без перехода по ссылкам

Apple выпустила обновление для блокировки шпионских программ, которые могут заразить iPhone и iPad без перехода по вредоносным ссылкам, сообщает BBC .

Ранее исследователи Citizen Lab университета Торонто обнаружили следы шпионских программ, способных заражать устройства без перехода по ссылкам. Они также выявили программную уязвимость, позволяющую хакерам получать доступ к устройствам через сервис iMessage, даже если пользователи не нажимают на ссылку или файл. Проблема касается всех операционных систем производителя и основных устройств, включая iPhone, Mac and Apple Watch.

Citizen Lab заявила, что уязвимость была использована для установки шпионского ПО на iPhone активиста из Саудовской Аравии, и что за этой атакой, с высокой степенью вероятности, стояла израильская NSO Group, основной продукт которой – Pegasus использовался для слежки за активистами, журналистами и политическими диссидентами.

Apple сообщила в своем блоге, что выпустила обновления для программного обеспечения iOS 14.8 и iPadOS 14.8 после того, как ей стало известно о том, что эта уязвимость «возможно, активно эксплуатировалась».

В июле этого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с 16-ю мировыми медиа начали публиковать проект, который рассказывает о программном обеспечении Pegasus, с помощью которого в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов, политиков. Среди стран, использовавших Pegasus, есть и Казахстан.