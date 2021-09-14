Apple выпустила обновление для блокировки шпионских программ, заражающих устройства без перехода по ссылкам

Apple выпустила обновление для блокировки шпионских программ, которые могут заразить iPhone и iPad без перехода по вредоносным ссылкам, сообщает BBC.
Ранее исследователи Citizen Lab университета Торонто обнаружили следы шпионских программ, способных заражать устройства без перехода по ссылкам. Они также выявили программную уязвимость, позволяющую хакерам получать доступ к устройствам через сервис iMessage, даже если пользователи не нажимают на ссылку или файл. Проблема касается всех операционных систем производителя и основных устройств, включая iPhone, Mac and Apple Watch.
Citizen Lab заявила, что уязвимость была использована для установки шпионского ПО на iPhone активиста из Саудовской Аравии, и что за этой атакой, с высокой степенью вероятности, стояла израильская NSO Group, основной продукт которой – Pegasus использовался для слежки за активистами, журналистами и политическими диссидентами.
Apple сообщила в своем блоге, что выпустила обновления для программного обеспечения iOS 14.8 и iPadOS 14.8 после того, как ей стало известно о том, что эта уязвимость «возможно, активно эксплуатировалась».
В июле этого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с 16-ю мировыми медиа начали публиковать проект, который рассказывает о программном обеспечении Pegasus, с помощью которого в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов, политиков. Среди стран, использовавших Pegasus, есть и Казахстан.